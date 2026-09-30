Festival da Natureza 2026 prevê 91% de ocupação hoteleira e investimento reforçado

A 14.ª edição do Festival da Natureza, que decorre de 6 a 11 de Outubro na Região, promete movimentar o sector turístico com uma taxa de ocupação hoteleira estimada em 91%, valor idêntico ao registado no ano passado. A revelação foi feita esta quarta-feira pelo secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, durante a apresentação oficial do evento, na Quinta Magnólia.

Para a edição deste ano, a tutela canalizou um investimento global de 221 mil euros. O montante representa um crescimento de 12% face a 2025, um reforço orçamental justificado pelo alargamento e reforço da oferta de actividades programadas, adiantou Eduardo Jesus.

O programa abrange oito concelhos da Região (Funchal, São Vicente, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto Moniz, Machico, Santa Cruz e Porto Santo) e apresenta 23 tipos de acções, mais cinco do que na edição anterior. As propostas celebram o destino em terra, mar e ar, incluindo novidades como sessões de yoga, percursos pedestres interactivos de geossítios, terapia do som com taças tibetanas e espectáculo de artes circenses.

O evento volta a integrar momentos marcantes, como a 3.ª edição do Festival da Baleia (7 a 10 de Outubro), focado na consciencialização ecológica e sustentabilidade, o projecto Echoo - Madeira Nature Fest, no Chão das Feiteiras (10 e 11 de Outubro) e o regresso do 'Wanderlust' ao Parque de Santa Catarina, a 10 de Outubro.

De resto, as inscrições para as actividades decorrem no portal oficial 'on-line' do do festival.