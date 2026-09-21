Associação Regional de Canoagem felicita vitória de João Lourenço Viveiros

A Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM) felicitou Lourenço Viveiros, atleta do Ludens Clube de Machico, pela conquista de dois títulos europeus na categoria Júnior, no Paddle Europe Stand Up Paddling European Championships 2026, que decorreu nos dias 18 e 19 de Setembro, em Agios Nikolaos, na ilha de Creta, Grécia.

O jovem madeirense sagrou-se Campeão da Europa de SUP Sprint Júnior e Campeão da Europa Júnior de Technical Race, alcançando o primeiro lugar do pódio em duas das principais disciplinas do Stand Up Paddling.

Em comunicado, a ARCM destaca os resultados alcançados por Lourenço Viveiros, considerando que as duas conquistas representam um importante feito para o atleta e para o desporto regional, ao colocar novamente a Madeira em evidência numa competição de dimensão europeia.

A associação endereçou também os parabéns ao Ludens Clube de Machico pelo trabalho desenvolvido na formação e acompanhamento do atleta, bem como ao treinador de Lourenço Viveiros, reconhecendo o seu contributo e dedicação na preparação para esta competição.

Com os dois títulos conquistados em Creta, Lourenço Viveiros torna-se bicampeão europeu Júnior em 2026, com vitórias no SUP Sprint e na Technical Race.