JPP queria baixar IRS municipal para 2%

O JPP propôs a redução da participação do Município de Câmara de Lobos no IRS de 3% para 2%, mas a iniciativa foi rejeitada pela maioria na Assembleia Municipal.

A proposta já tinha sido apresentada pelo partido em reunião de Câmara. Segundo o vereador do JPP, a maioria impediu então que a medida fosse analisada e votada, levando o partido a remetê-la para a Assembleia Municipal.

“Fizemos chegar a proposta à Assembleia Municipal porque é uma matéria que também poderia ser analisada e deliberada por este órgão”, explicou Miguel Ganança.

A redução para 2% acabou, contudo, por ser novamente chumbada. Em alternativa, foi aprovada a proposta da maioria PSD, que reduz a participação municipal no IRS de 3% para 2,5%.

Na prática, o município prescinde de uma parcela maior da receita, devolvendo-a aos contribuintes com domicílio fiscal no concelho, embora abaixo da redução defendida pelo JPP.