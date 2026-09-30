Guterres e Aznar encantados com a Madeira

Há 25 anos, o DIÁRIO destacava a visita de António Guterres e José Maria Aznar à Madeira, políticos que se mostravam encantados com as belezas naturais da Região.

A 30 de Setembro de 2001, o DIÁRIO noticiava o dia 100% madeirense de António Guterres e José Maria Aznar que, juntamente com as suas famílias, cumpriam o segundo dia de uma visita particular à Madeira, que tinha ficado marcada pelas fortes medidas de segurança.

Mesmo assim, ainda os governantes não tinham saído do hotel e já havia jornalistas espalhados por vários pontos da ilha. Os dois líderes ibéricos conseguiram trocar as voltas à comunicação social até ao princípio da tarde, mas acabaram por ser "apanhados" no Miradouro das Cabanas, em São Jorge, e posteriormente no Hotel Residencial Quinta do Furão, em Santana", podia ler-se no artigo.

Sem programa definido, o primeiro ponto de passagem foi a Ribeira Brava, tendo estado o volante entregue a Aznar, que parece não ter tido dificuldade em se adaptar às novas estradas da ilha. "Depois da Ribeira Brava veio a subida da Encumeada, uma passagem por São Vicente e uma ida até ao cais do Seixal. A viagem seguiu para Boaventura, Ponta Delgada e São Jorge, sendo que durante o percurso foram várias as paragens obrigatórias para desfrutar da paisagem

O almoço teve lugar no Hotel Residencial da Quinta do Furão, onde foram recebidos pelo secretário regional de Turismo e Cultura, João Carlos Abreu, e pelo director da unidade hoteleira, Bernardo Brederode. " O secretário do Turismo foi de propósito ao local para se certificar que tudo corria bem com a actuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana, que parece ter sido o discreto presente da Madeira aos líderes ibéricos no segundo dia de uma deslocação que se quer o mais privada possível".

Os dois políticos e respectivos familiares assistiram ao "bailinho", e depois fizeram questão de cumprimentar os elementos do grupo, com os quais tiraram algumas fotografias. No final, não faltou o pedido do primeiro ministro aos repórteres fotográficos para que oferecessem uma das fotografias aogrupo.

"O almoço numa das varandas do restaurante da Quinta do Furão, com o mar do Norte como pano de fundo, decorreu calmamente e com uma ementa bastante madeirense. Espetada em pau de louro foi o prato escolhido pelos dois políticos, depois de uma entrada de salada de atum e de lapas. A espetada foi bem passada para Aznar e média para Guterres, tendo a escolha do vinho ficado a cargo do primeiro-ministro português, recaindo sobreo vinho Cartuxa".

O passeio dos dois políticos e das respectivas famílias continuou pela tarde fora, sendo que o jantar deve ter ocorrido num restaurante perto do hotel Reid's, onde estão hospedados.

"Este segundo dia de visita particular à Madeira, que, ao que tudo indica, festeja as Bodas de Prata de José Maria Aznar, que assim regressou à ilha e ao hotel onde passou a lua-de-mel, foi novamente marcado pela ausência de declarações à comunicação social, apesar de esta ter acompanhado sem problema grande parte do dia de passeio".