Jesus queria a Noruega mais tarde mas está em Olso para vencer

O selecionador Jorge Jesus afirmou hoje que preferia jogar na Noruega mais à frente no calendário da Liga das Nações de futebol, mas garantiu que Portugal está em Oslo para vencer um adversário de "grande qualidade".

Na conferência de imprensa de antevisão do duelo da segunda jornada do Grupo A4, no Ullevaal Stadion, na capital norueguesa, o treinador de 72 anos divulgou que João Neves vai ser titular, que Cristiano Ronaldo ainda está em dúvida no onze inicial e que Bruno Fernandes deve falhar a partida devido a lesão.

"Claro que preferia ter este jogo mais à frente. Dos selecionadores novos já fui procurar quem é que ganhou. Fui só eu e o da França, mais nenhum. Estamos a trabalhar em cima de jogos a sério, não é pré-época. Mas, isso não é desculpa. Temos de acelerar o processo e sermos criativos. São muitos anos de futebol e isso não me atrapalha", afirmou Jorge Jesus.

Para o selecionador nacional, no domingo, Portugal vai ter pela frente o melhor ponta de lança da atualidade (Haaland) e uma equipa fisicamente e tecnicamente muito forte.

"Apesar de termos pouco tempo a trabalhar comigo, vamos ter qualidade. Não tenho medo nenhum da Noruega, zero. É muito poderosa ofensivamente, mas nós também queremos ser. A Noruega é forte e tem excelente jogadores, mas eu como treinador sei que também tenho uma equipa forte e com excelentes jogadores", frisou.

Contudo, Jesus deixou um alerta aos seus jogadores e à seleção nacional.

"Eles não param de correr. Temos de estar prontos para isso, senão vamos perder muito a bola na fase de construção. Isso é um momento de jogo que me preocupa", confessou.

Sobre Haaland, o selecionador nacional fez largos elogios ao avançado do Manchester City, mas também deixou a receita para impedir o jogador de 26 chegar ao golo.

"Para mim, é o ponta de lança fisicamente mais poderoso, mas também é tecnicamente muito evoluído. Dentro de área é. Fora já não é", apontou.

Com problemas físicos, Bruno Fernandes deve falhar o duelo com a Noruega, enquanto Jesus avançou que João Neves vai entrar de inicio e o papel de Ronaldo nessa partida ainda está por definir.

"Ainda não sei se Ronaldo vai jogar de início ou se vai para o banco. Vou falar com ele. Depende de como se sentir. Já não tem 20 anos. Não é um João Neves. Mas, jogando ou não jogando, é sempre muito importante", concluiu.

Na primeira ronda da Liga das Nações, na partida que assinalou a estreia de Jorge Jesus, Portugal venceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o País de Gales, por 1-0, com um golo de João Félix.

Já a Noruega recebeu e bateu a Dinamarca, por 3-2, com um 'bis' de Haaland e com os benfiquistas Aursnes (titular) e Schjelderup (suplente utilizado) no relvado.

Isto significa que as duas nações vão lutar pelo primeiro lugar no Estádio Ullevaal, recinto que celebra 100 anos, com capacidade para 28 mil espetadores e em que a Noruega leva um registo de três anos sem derrotas, nas últimas oito partidas oficiais disputadas.

O Noruega-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do francês François Letexier.

De acordo a imprensa norueguesa, os bilhetes para o jogo esgotaram em apenas duas horas.