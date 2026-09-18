Polícia Municipal com poderes limitados
Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.
Polícia Municipal com poderes limitados. Funchal abandona modelo de Lisboa e Porto por falta de abertura do Governo da República. Nova força deverá chegar às ruas em 2028, poderá actuar no trânsito, segurança e vigilância, mas terá de recorrer à PSP em situações como acidentes. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 4.
Mas há mais para ver na edição deste sábado. A terra ainda dá futuro. Mostramos quem continua a fazer da agricultura um modo de vida e procura adaptar o sector a novos tempos.
Madeira supera o País no PISA. Alunos madeirenses ficam acima da média nacional nas três principais áreas e alcançam 514 pontos nas competências digitais, o melhor resultado regional.
Fique também a saber que Medalha olímpica ainda é sonho. Marcos Freitas tem Los Angeles 2028 no horizonte.
E, por fim, Fogo assusta na baixa. Incêndio em edifício devoluto da Rua do Sabão obrigou a evacuações. Caso está sob investigação da Polícia Judiciária.
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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.