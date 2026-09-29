Projecto transforma espaços verdes de bairros sociais da Madeira com plantas endémicas

A necessidade de intervir nos espaços verdes dos bairros sociais da Madeira e a visão de um jovem estudante de biologia conjugaram-se e deram origem a um projeto que pretende transformar jardins em oásis públicos constituídos por espécies endémicas. Aliás, este projecto já havia sido apresentado na edição impressa de ontem do DIÁRIO.

Já há voos da Madeira para o continente que custam 800 euros Os preços dos voos para Lisboa e Porto disparam. Há ligações entre a Madeira e o continente acima dos 800 euros e vários voos já estão esgotados para os dias da greve da easyJet. TAP e Ryanair acompanham subida. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO, que, ainda na área do turismo, revela que o RevPAR cresceu 118% desde 2019, o maior aumento entre os mercados concorrentes.

O projeto "Jardins+Nossos" foi hoje apresentado, no Funchal, pela empresa pública IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, que identificou a necessidade de "intervir de forma mais profunda e integrada nos espaços verdes" e contou com a ambição de Júnio Jardim, que constatou que os jardins públicos eram compostos predominantemente por espécies invasoras ou exóticas.

"Não faz muito sentido estarmos a dizer que temos de tratar, nas florestas e noutros espaços naturais, o problema das plantas invasoras, quando estamos a plantar propositadamente nos espaços verdes, mesmo que sejam urbanos", apontou o jovem de 21 anos, em declarações à agência Lusa.

Após ter feito esta constatação no Bairro da Nazaré, o maior complexo habitacional público do Funchal, e percebido que era algo transversal à maioria dos espaços verdes públicos, Júnio Jardim começou então a desenvolver a ideia e contactou diversas associações e a IHM.

A ideia foi acolhida com interesse, salientou, e desenvolvida em conjunto com as associações, a IHM e com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que vai disponibilizar as plantas endémicas.

O projeto-piloto decorrerá num jardim do Bairro da Nazaré que estava a ser ocupado indevidamente, com construções precárias feitas ao longo dos anos, e que foi limpo e preparado para começar a receber as novas espécies.

Serão plantadas árvores como o marmulano, oliveira da madeira, zimbreiro e faia-das-ilhas, assim como outras espécies arbustivas, entre as quais o maçaroco do litoral, gerânios, estreleiras, cabreiras e busto da rocha, destacou Júnio Jardim.

As ações de plantação, que juntarão a comunidade e as associações, estão previstas para os dias 15 e 22 de outubro.

O presidente do conselho de administração da IHM, Leonel Silva, realçou que a ideia é testar a iniciativa neste espaço e alargá-la a outras áreas sob responsabilidade da empresa pública de habitação, nomeadamente nos bairros das Romeiras e da Nogueira.

Este projeto, sublinhou, é também desenvolvido com contactos de sensibilização com a população e resulta da auscultação das necessidades identificadas pelos moradores.

No caso deste jardim, onde tem início o projeto, no Bairro da Nazaré, "criava uma sensação de insegurança nas pessoas" e era "muito fechado", com estruturas e usos indevidos, como depósitos de lixo, referiu.