Leões de Portugal abrem delegação na Madeira para reforçar apoio social

Os Leões de Portugal – Associação de Solidariedade Sportinguista, IPSS vão abrir uma delegação na Madeira, dando um novo passo na expansão da sua actividade e na concretização da missão de solidariedade que a instituição desenvolve há mais de quatro décadas.

A nova delegação permitirá aos Leões de Portugal desenvolver iniciativas na Região Autónoma da Madeira e estabelecer uma relação mais próxima com instituições, entidades e parceiros locais, criando condições para futuras ações dirigidas à comunidade.

Entre as principais áreas de actividade dos Leões de Portugal estão a atribuição de bolsas de estudo, o apoio a famílias e pessoas em situação de maior vulnerabilidade e a promoção de acções de solidariedade. A instituição desenvolve ainda respostas dirigidas à população sénior e outras iniciativas de acompanhamento e apoio.

Marco Freitas, associado dos Leões de Portugal e actual presidente do Sporting Clube da Madeira, foi indicado como coordenador-geral da Delegação dos Leões de Portugal na Madeira, ficando responsável pela implementação e desenvolvimento do projecto na Região e pela articulação com as entidades locais.

A abertura da delegação enquadra-se numa estratégia de crescimento dos Leões de Portugal, que procuram levar a sua experiência e capacidade de organização a novos territórios.

Na Madeira, a instituição pretende desenvolver projectos assentes nos valores de solidariedade, proximidade e responsabilidade social, estabelecendo novas pontes com organizações e parceiros regionais.

A iniciativa representa um novo capítulo na presença dos Leões de Portugal na Madeira, com a ambição de transformar a nova delegação numa plataforma para futuras iniciativas e projectos de apoio à comunidade.