Novo helicóptero será o primeiro a responder a incêndios

O novo helicóptero ao serviço da Protecção Civil da Madeira, que vai estar em operações entre Outubro e Novembro, terá prioridade na resposta às situações de emergência de fogos florestais.

O meio habitual nestas operações, mais lento e menos ágil vai continuar a operar, mas este terá prioridade no combate a fogos, prevendo que em 20 minutos já esteja em actuação no teatro de operações em qualquer parte da Madeira após o primeiro alerta.

Segundo Richard Marques, o helicóptero que tem sido usado no combate a incêndios na Madeira, nesta fase irá ficar preferencialmente nas operações de busca e salvamento, embora também possa revezar no ataque a fogos florestais.

O novo helicóptero, contratado a empresa Helibravo, ficará na Madeira até 30 de Novembro, mas só entra em actividade a 1 de Outubro. Com capacidade para cinco bombeiros e um piloto, segundo Duarte Bravo, administrador da empresa continental, é um helicóptero com grande capacidade de resposta, podendo estar a levantar voo em menos de 10 minutos.

Segundo a secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, esta é uma operação crucial que, apesar de se ter atrasado, nem que fosse por um mês, o Governo Regional queria que se concretizasse.

A governante salientou a importância deste segundo meio aéreo que vem complementar e garantir capacidade de resposta dos meios da Proteção Civil. O objectivo agora é ter o segundo meio em 2027 ao longo de todo o período mais crítico, ou seja desde o início do Verão.