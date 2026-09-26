Totoloto com números difíceis para o 1.º prémio

Já são conhecidos os números do Totoloto deste sábado, 26 de Setembro de 2026, que resultou numa chave que muito dificilmente resultará num primeiro prémio.

Assim, o sorteio 077/2026 extraiu os números 12, 13, 17, 38 e 45 e o 'número da sorte' o 11.

De acordo com a Jogos Santa Casa, este sorteio tinha em jogo 1,8 milhões de euros, uma vez que na quarta-feira passada ninguém acertou nos cinco números e o 'suplementar', nem no 2.º prémio, tendo sido premiados 91 apostadores com o 3.º prémio que atribuiu 437,28 euros a cada.

Caso não seja o vencedor, pode sempre continuar a sorte, mas se foi o feliz contemplado saiba que levaria para casa apenas 80% do valor, ou seja, 1,44 milhões de euros, com o Estado a levar para o seus cofres os restantes 360 mil euros.