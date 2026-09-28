Reacendimento na zona do Papagaio Verde

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão mobilizados para um reacendimento no incêndio na zona do Papagaio Verde, em São Martinho.

A corporação foi ainda accionada, esta tarde, para um fogo urbano. Quando chegaram ao local, os elementos da corporação verificaram que não se tratava de um incêndio, mas de uma mulher que estava a queimar madeira.

A situação acabou por ser resolvida no local, uma vez que a mulher apagou o fogo antes de ser necessária qualquer intervenção dos bombeiros.