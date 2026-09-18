Na escola, é a inteligência humana que transforma

A inteligência artificial domina quase todas as conversas, tanto na sociedade em geral como no sistema de ensino. Apresentada como a solução mágica para todos os problemas modernos, esta tecnologia promete revolucionar indústrias, escolas, otimizar processos e simplificar a nossa vida quotidiana. Contudo, num momento em que o debate público é absorvido pela vertigem dos novos recursos digitais, importa não cair no erro de menorizar o seu potencial, sem também a transformar na panaceia para todos os desafios da educação.

A inteligência artificial é uma ferramenta útil no contexto educativo. Ela consegue organizar conteúdos com grande velocidade, reduzir tarefas burocráticas, diferenciar pedagogias e disponibilizar toda a informação ao alcance de um clique. Todavia, a tecnologia por si só não educa, a inteligência artificial informa, mas apenas a inteligência humana transforma.

Nenhuma linha de código, por mais avançada e complexa que seja, pode substituir o trabalho e a presença física de um(a) professor(a). Sem a mediação humana, a informação perde o seu propósito e converte-se num mero acumulado de dados sem alma. A educação, a formação e o trabalho com as aprendizagens não consistem numa simples transferência de ficheiros, elaboração de trabalhos ou na correção automática de exercícios. Trata-se de um processo profundamente humano, fundado no diálogo, nos afetos, na compreensão, na intuição e na empatia.

A máquina processa, mas não sente nem conforta. Ela ignora a dor de um aluno frustrado, a hesitação num olhar discreto ou a súbita expressão de entusiasmo quando um conceito ganha vida. Por essa razão, é urgente dotar os docentes das condições e da dignidade necessárias para cumprirem a sua verdadeira missão. Ensinar é despertar a curiosidade, incentivar a dúvida e promover o pensamento crítico. O verdadeiro conhecimento nasce da inquietação, do querer saber, do desejo de perguntar e essas chamas só se acendem na comunicação humana, na voz, na língua gestual, no tom e na paixão que o(a) professor(a) imprime em cada aula.

Esta missão ganha um peso ainda mais decisivo na realidade social das nossas escolas. A escola pública não serve apenas para acompanhar quem já vem de ambientes estruturados e com hábitos de estudo. O desafio maior do ensino é resgatar os alunos que não possuem suporte, motivação ou recursos em casa. Para estes jovens, o(a) professor(a) representa muitas vezes a única oportunidade real de mudar de vida.

O elevador social não é movido por algoritmos frios ou ecrãs interativos, move-se com inteligência emocional, alimentado pelo afeto, pela exigência e pelo olhar atento de quem recusa deixar alguém para trás. A inteligência artificial não tem empatia nem vocação para resgatar quem mais precisa. A tecnologia pode ser uma excelente aliada na busca de conteúdos, mas o ato de educar continuará a ser um território exclusivamente humano. Informar, qualquer máquina informa, mas transformar vidas é uma conquista que só o olhar de um(a) professor(a) consegue alcançar.