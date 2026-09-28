Trabalho em rede e cooperação entre instituições promovem saúde mental

Na abertura do VII Encontro do Consórcio Regional de Intervenção Comunitária, subordinado ao tema ‘Cuidar em Comunidade - Novos Olhares sobre a Saúde Mental’, o autarca do Funchal, Jorge Carvalho, destacou a importância do trabalho em rede e da cooperação entre instituições para garantir respostas mais eficazes e próximas da comunidade.

O evento, organizado pela SocioHabitaFunchal, Empresa Municipal da Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Santa Casa da Misericórdia de Machico, reúne, no Colégio dos Jesuítas, diferentes entidades e profissionais numa partilha de conhecimentos em torno da promoção da saúde mental e do bem-estar.

Na nota remetida à imprensa, o presidente da CMF salientou a importância de uma “visão holística” da saúde mental, que não se limite à resposta dirigida a quem necessita de acompanhamento, mas que considere também aqueles que, diariamente, estão envolvidos no processo de cuidar.

“Cada vez mais as soluções são soluções de colectivo, são soluções de trabalho conjunto, são soluções de parceria”, afirmou Jorge Carvalho, defendendo que a articulação entre instituições permite colocar ao serviço da comunidade as competências e os recursos específicos de cada entidade, assegurando respostas mais adequadas às necessidades de cada pessoa.

Noutra intervenção, a vereadora com os pelouros da Habitação, da Saúde e do Social, Helena Leal, reforçou a importância da prevenção, da promoção da literacia em saúde mental e do reforço do trabalho em rede entre as diferentes entidades.

A autarca sublinhou também que, apesar do surgimento de novos desafios e necessidades ao longo do tempo, existem princípios e valores que devem permanecer como referências na intervenção social. Entre estes, apontou a empatia, a dignidade, a inclusão e a capacidade de olhar para o outro para além das suas dificuldades.

O Consórcio engloba actualmente 16 entidades, abrangendo cerca de 3.700 pessoas. A SocioHabitaFunchal apresentou diferentes projetos de intervenção comunitária, através de um Roteiro de habitação Social de Intervenção Comunitária.