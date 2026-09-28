Meio aéreo e 40 operacionais no combate às chamas em Santo António

No combate ao incêndio que deflagrou no Caminho da Barreira, em Santo António, estão mobilizados 40 operacionais de quatro corporações de bombeiros, apoiados por 11 viaturas e pelo meio aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil.

No local encontram-se elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Em declarações ao DIÁRIO, Valter Ferreira, adjunto do comando do Serviço Regional de Protecção Civil, adiantou que o incêndio permanece activo e está a ser combatido pelas várias equipas no terreno, mas as chamas não se encontram descontroladas.