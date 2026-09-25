Nova clínica reforça resposta na saúde mental da Madeira

A saúde mental passa a contar com uma nova resposta privada na Madeira. A MindClinic, que já se encontra em funcionamento no Centro Comercial Alferes Veiga Pestana, é oficialmente inaugurada esta tarde, numa cerimónia presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O projecto resulta da evolução do Gabinete de Avaliação e Intervenção Psicológica (GAIP), que iniciou actividade em 2015, apresentando agora uma intervenção mais abrangente na área da saúde.

A MindClinic reúne uma equipa multidisciplinar composta por psiquiatras, neurologista, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, fisioterapeuta, nutricionista e profissionais da área da intervenção social.

A oferta inclui acompanhamento em áreas como ansiedade, depressão, stress, burnout, perturbações do humor, neurodesenvolvimento, doenças neurodegenerativas, demências, reabilitação cognitiva, dependências e perturbações do comportamento alimentar.

A clínica dispõe ainda de respostas específicas em saúde perinatal, psico-oncologia, parentalidade, envelhecimento, orientação profissional e transição de carreira, entre outras.

Na neurologia, estão disponíveis consultas para problemas como cefaleias e enxaqueca, epilepsia, doenças do sono e alterações cognitivas. A estrutura integra igualmente serviços de fisioterapia, massoterapia e nutrição.

Entre os profissionais encontram-se os psiquiatras David de Freitas e Joana Aguiar, directora clínica, a neurologista Rita Ventura, e vários especialistas de Psicologia Clínica e Neuropsicologia.

A MindClinic assume uma abordagem integrada, procurando articular a saúde mental e física e adaptar o acompanhamento às necessidades de cada pessoa.

O espaço disponibiliza também consultas em português, inglês, francês e espanhol, tendo em vista igualmente a população estrangeira residente na Madeira.

A cerimónia desta tarde assinala oficialmente a entrada da MindClinic numa nova fase, dando continuidade ao percurso iniciado pelo GAIP há mais de uma década.