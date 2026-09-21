Café Memória da Madeira regressa sábado com sessão sobre saúde mental

O Café Memória da Madeira regressa no próximo sábado, 26 de setembro, com uma sessão dedicada ao tema "Conversas com Saúde", conduzida por Isabel Fragoeiro, Professora Doutora com especialidade em Saúde Mental e Presidente do Conselho Científico da SPLS.

A iniciativa decorre entre as 9h30 e as 11h30, no Centro Comunitário do Funchal, no Edifício 2000, e é aberta a toda a comunidade, não sendo necessária inscrição prévia.

O Café Memória é um projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, desenvolvido na Madeira em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania.

A iniciativa pretende proporcionar um ponto de encontro e partilha para pessoas com problemas de memória, pessoas com demência, cuidadores e familiares, promovendo também o acesso a informação e apoio relacionados com estas situações.