É preciso mudar a forma como as instituições avaliam o seu trabalho

O segundo dia do V Congresso Mais Social arrancou esta manhã no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, subordinado ao tema ‘Economia Social vs. Economia de Impacto’. A iniciativa abriu com a intervenção de Cátia Sá Guerreiro, directora do Gabinete de Organizações Sociais (GOS) da AESE Business School, num painel dedicado à ‘Paz Social nas Organizações de Impacto’.

Na sua intervenção, Cátia Sá Guerreiro sublinhou a urgência de uma mudança de paradigma na forma como as instituições avaliam o seu trabalho. A especialista destacou que "a cultura do impacto é recente" e que muitas das organizações do sector "são anteriores a esta exigência", o que exige uma "disponibilidade interior para olhar para as coisas de outra maneira" e para aprender continuamente.

Entre os principais alertas deixados, destacou-se a importância de medir não apenas os resultados positivos, mas também o impacto negativo e não esperado das acções sociais. "É preciso estarmos atentos para perceber onde há impacto negativo. Se a acção ou actividade não está a causar o impacto esperado, temos de a alterar", defendeu, incentivando as organizações a perderem o receio da avaliação, a "saírem do seu quintal" e a apostarem na colaboração e partilha de boas práticas.

O programa da manhã prossegue com a intervenção de Cátia Gameiro (Irmãs Hospitaleiras - Casa de Saúde da Idanha) sobre a ‘Inovação no acesso aos cuidados na Demência’, seguida do painel ‘Diário de um Sem-Abrigo’, conduzido pela jornalista e editora da Mensagem de Lisboa, Catarina Reis.

No período da tarde, os debates debruçam-se sobre as ‘Políticas Públicas na Intervenção com Pessoas em Situação de Sem-Abrigo’, com Maria Luísa Aldim (vereadora da Câmara Municipal de Lisboa), um ‘Momento Fidelidade Comunidade’ com Maria Teresa Ramalho, e uma abordagem à ‘Economia de Impacto’ por Sandro Resende, fundador do Projecto Manicómio.

A sessão de encerramento do evento está agendada para as 17h30.

Criado em 2021 pela Casa São José – Centro Social e Paroquial do Carmo, o Congresso Mais Social reafirma-se como um fórum anual de capacitação e reflexão do sector social, promovendo intervenções estruturais que superem o mero assistencialismo.