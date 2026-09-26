Carro de rent-a-car em contramão provoca dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas na sequência do acidente que condicionou o trânsito na zona da cabeceira do Aeroporto Internacional da Madeira, debaixo da ponte, esta manhã.

Acidente com carro de rent-a-car condiciona trânsito junto ao aeroporto Viatura embateu em contramão debaixo da ponte, com trânsito para Santa Cruz a ser encaminhado para a Via Rápida

Segundo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, trata-se de um homem e de uma mulher, ambos na casa dos 20 anos, que sofreram ferimentos ligeiros, nomeadamente escoriações e sinais de nervosismo. O acidente envolveu uma viatura de rent-a-car, que terá embatido em contramão.

Para o local foram mobilizados uma ambulância e um veículo de desencarceramento dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A circulação no sentido de Santa Cruz esteve a ser encaminhada para a Via Rápida, de modo a minimizar os constrangimentos no trânsito naquela zona e garantir a segurança das intervenções.