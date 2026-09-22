Costa considera acordo com EUA "passo positivo" para cooperação transatlântica

O presidente do Conselho Europeu considerou hoje que o acordo alcançado entre os Estados Unidos e a Dinamarca sobre a Gronelândia é um "passo positivo para a cooperação transatlântica", assente no respeito pela soberania e integridade territorial dos países.

Numa publicação nas redes sociais, António Costa felicita os primeiros-ministros da Dinamarca, Mette Frederiksen, e da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, pelo acordo alcançado com os Estados Unidos "para reforçar a segurança no Ártico e no Atlântico Norte".

"É um passo positivo para a cooperação transatlântica e a segurança do Ártico, assente no respeito pela soberania, integridade territorial e pelo direito do povo da Gronelândia à autodeterminação", refere Costa.

O presidente do Conselho Europeu afirma que a União Europeia (UE) está preparada para continuar a trabalhar com a Gronelândia, a Dinamarca e os seus aliados transatlânticos para garantir um "Ártico pacífico, seguro e próspero".

Os líderes dos Estados Unidos, Dinamarca e Gronelândia assinaram hoje em Nova Iorque um acordo sobre o território autónomo dinamarquês, que visa reforçar a segurança comum na região do Ártico.

A assinatura foi realizada durante uma cerimónia à margem da assembleia-geral da ONU em Nova Iorque, pelos chefes de governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, e da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, e pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que por várias vezes ameaçou usar a força para anexar o território ártico.

Na sexta-feira, as partes confirmaram que tinha chegado a acordo, após meses de negociação, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo, tendo a líder dinamarquesa destacado que ficou assegurada a soberania do seu país sobre a Gronelândia.

No seu discurso hoje na assembleia-geral das Nações Unidas, o líder da Casa Branca referiu-se a um grande reforço militar na Gronelândia.

"Iniciaremos imediatamente o processo de desenvolvimento de uma grande presença militar nos locais apropriados", indicou, incluindo "a construção de duas bases de grande dimensão".