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Bombeiros combatem incêndio em mato em Santo António

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Fotos DR

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão, neste momento, a combater um incêndio em mato que deflagrou no Caminho da Barreira, em Santo António, no Funchal.

As chamas atingiram uma zona de canavieiras nas imediações da Escola Básica com Pré-Escolar do Boliqueime. Apesar da proximidade do estabelecimento de ensino, não existe, qualquer risco para a escola, segundo foi possível apurar.

A corporação está no local com três viaturas e nove elementos, que estão a combater o incêndio.

O meio aéreo foi igualmente accionado. 

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