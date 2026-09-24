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Fogo em lixeira deu trabalho aos bombeiros de Machico

Foto Google Earth
Foto Google Earth

Um incêndio num aterro na Ribeira de Machico deu esta noite algum trabalho aos Bombeiros Municipais, que levaram cerca de 4 horas a extinguir as chamas.

De acordo com o que pudemos apurar, cinco elementos e com dois meios, um pesado e um ligeiro de combate a incêndios, estiveram no local pouco passava das 22h00 e só terminaram pouco depois das 02h00.

O incêndio na lixeira foi dado como dominado, mas a vigilância a possíveis reacendimentos obriga a corporação a manter os meios de prontidão.

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