Fogo em lixeira deu trabalho aos bombeiros de Machico
Um incêndio num aterro na Ribeira de Machico deu esta noite algum trabalho aos Bombeiros Municipais, que levaram cerca de 4 horas a extinguir as chamas.
De acordo com o que pudemos apurar, cinco elementos e com dois meios, um pesado e um ligeiro de combate a incêndios, estiveram no local pouco passava das 22h00 e só terminaram pouco depois das 02h00.
O incêndio na lixeira foi dado como dominado, mas a vigilância a possíveis reacendimentos obriga a corporação a manter os meios de prontidão.
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