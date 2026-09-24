Fogo em lixeira deu trabalho aos bombeiros de Machico

Um incêndio num aterro na Ribeira de Machico deu esta noite algum trabalho aos Bombeiros Municipais, que levaram cerca de 4 horas a extinguir as chamas.

De acordo com o que pudemos apurar, cinco elementos e com dois meios, um pesado e um ligeiro de combate a incêndios, estiveram no local pouco passava das 22h00 e só terminaram pouco depois das 02h00.

O incêndio na lixeira foi dado como dominado, mas a vigilância a possíveis reacendimentos obriga a corporação a manter os meios de prontidão.