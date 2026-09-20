O Marítimo comemora hoje no 116.º aniversário. O dia foi preenchido com diversas iniciativas para assinalar data, destacando-se desde logo o cantar dos parabéns que teve lugar no complexo desportivo do Marítimo, em Santo António. Oportunidade para o presidente verde-rubro, Carlos André Gomes, enaltecer aquele que considera um aniversário especial.

“ É uma felicidade muito grande comemorar os 116 anos do Marítimo com a equipa de regresso na I Liga, o mais alto patamar do futebol português. É uma história que se faz de altos e baixos ao longo destes 116 anos. Contudo, houve sempre a preocupação de honrar a história, a preocupação de tornar este clube cada vez maior e, acima de tudo, que nunca se perca a identidade do clube para com a Madeira e para com a alma maritimista. São 116 anos de história, são 116 anos de sucesso. São 116 anos da maior instituição desportiva da Madeira.”

O presidente do Marítimo fez ainda pequeno balanço ao percurso da equipa ao fim das primeiras sete jornadas da I Liga.

“Dentro daquilo que era nossa expectativa para esta temporada, os resultados estão perfeitamente dentro daquilo que foi programado. Obviamente que gostaríamos de ter mais pontos, mas estamos bem identificados com aquilo que queremos, que é a manutenção.”