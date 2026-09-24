Alunos do 12.º ano podem candidatar-se a formação no Instituto Superior Técnico
Os alunos do 12.º ano ou aqueles que já terminaram o secundário e não entraram num curso de ensino superior podem candidatar-se para ter aulas, atividades laboratoriais e de projeto no Instituto Superior Técnico (IST).
Há apenas 25 vagas e as candidaturas para o programa "Experimenta o Técnico" estão abertas até dia 4 de outubro, revelou à Lusa o gabinete de imprensa do IST.
O programa dirige-se a estudantes do 12.º ano e a alunos que tenham concluído o ensino secundário sem ingressar no ensino superior e que queiram agora reforçar os conhecimentos de Matemática e Físico-Química e explorar diferentes áreas da engenharia, da ciência e da tecnologia, através de atividades letivas, laboratoriais e de projeto.
Os alunos selecionados terão nove horas de aulas por semana, repartidas por sessões de três horas às segundas, quartas e sextas, acrescentou o IST.
"O principal objetivo é dar aos alunos do ensino secundário a oportunidade de experimentar o que significa estudar, investigar e criar no Técnico", explicou a professora do Técnico e Diretora-Adjunta para o Programa "Experimenta o Técnico", Ana Carvalho.
Com nove horas de contacto semanal, a iniciativa decorre entre outubro e junho, no campus Oeiras do IST, procurando apoiar os estudantes numa "fase decisiva do seu percurso académico".
A candidatura custa 50 euros e os alunos selecionados terão uma propina anual de 2.475 euros, que poderá ser paga em prestações.
No caso de alunos mais carenciados, a frequência é gratuita já que o município de Oeiras comparticipa os custos, apoiando com 50% no caso dos alunos com escalão B do Apoio Social Escolar (ASE), adiantou o gabinete de imprensa do IST.
Ao longo do programa, os participantes terão contacto com áreas como Programação e Inteligência Artificial, Robótica, Biotecnologia, Logística e Empreendedorismo, integrando projetos que lhes permitirão conhecer metodologias de ensino e investigação desenvolvidas na Escola.
O acompanhamento será assegurado por estudantes de mestrado e doutoramento do Técnico, envolvidos em atividades de apoio ao ensino, sob coordenação de docentes responsáveis pelas diferentes áreas científicas.