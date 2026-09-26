Aguaceiros, trovoada e poeiras suspensas nas previsões para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado, apresentando-se temporariamente pouco nublado ou limpo durante a manhã e a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos, acompanhados

de trovoada, até ao meio da manhã.

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) a predominar do quadrante leste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 23ºC de mínima e os 29.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto períodos de céu muito nublado, apresentando-se temporariamente pouco nublado ou limpo durante a manhã e a tarde, e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos, acompanhados de trovoada, até ao meio da manhã. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas noroeste com 1,5 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 24 e 25.ºC