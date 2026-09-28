Duo Bandonica leva "Fala-me de Música" a todos os concelhos da Madeira

O Duo Bandonica, formado pela bandolinista madeirense Francisca Abreu e pelo acordeonista italiano Alessio Ferrari, apresenta o projecto "Fala-me de Música", uma proposta que cruza diferentes tradições musicais e que será levada aos vários concelhos da Região Autónoma da Madeira, com concertos de entrada livre. A próxima actuação será a 3 de Outubro, pelas 19 horas, no auditório da Casa do Povo de Gaula.

O projecto junta dois músicos de origens distintas, Madeira e Itália, unidos por uma abordagem comum à música e pela vontade de estabelecer um diálogo entre o bandolim e o acordeão. O repertório percorre diferentes geografias e linguagens, passando por Itália, Áustria, Espanha, Argentina, Japão e Madeira.

As interpretações cruzam danças populares, romantismo e influências eruditas, num programa que pretende aproximar diferentes culturas através da música. A organização apresenta o concerto como um encontro entre culturas, memórias e emoções, tendo como ponto de partida a combinação pouco habitual dos dois instrumentos.

A iniciativa assume também uma componente de acessibilidade cultural, através da realização de concertos com entrada livre em todos os concelhos da Região. O acesso está sujeito a reserva, que pode ser feita através dos números 291 526 241 ou 933 470 574.

O "Fala-me de Música" é promovido no âmbito da actividade da ABM Madeira, estrutura apoiada pela República Portuguesa, Governo da Madeira, Direcção-Geral das Artes, Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Secretaria Regional de Educação.

O projecto conta ainda com a parceria do Diário de Notícias Madeira, Portal das Artes e Casa do Povo de Gaula.