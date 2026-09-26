'Forever Young' leva a Madeira numa viagem ao passado

Depois do sucesso da primeira edição, a 30 de Junho, no Forte de São Tiago, eis que a festa 'Forever Young' regressa, esta tarde, com um novo conceito.

Desta vez, a festa inspira-se no universo escolar e convida toda uma geração a voltar ao recreio, às amizades, às primeiras paixões e às músicas que marcaram os anos 80, 90 e 2000. E à semelhança da primeira festa, esta também será um dos momentos das comemorações dos 150 anos do DIÁRIO, efeméride que será oficialmente celebrada a 11 de Outubro e que, ao longo deste ano, conta com vários eventos associados.

Sob o mote 'Back 2 School', a organização promete transformar uma simples noite de festa numa verdadeira viagem ao passado, com o objectivo de reviver emoções e memórias que continuam bem presentes.

A banda sonora continuará a percorrer três décadas de grandes êxitos, reunindo temas que marcaram gerações e que ainda hoje fazem parte da memória colectiva de milhares de madeirenses. Um dos momentos altos da noite será a presença de Ricardo Sousa, histórico DJ da mítica discoteca Louvadeus e convidado especial desta edição.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 11h30 - Café Memória da Madeira, com o tema 'Conversas com Saúde', com Isabel Fragoeiro, especialista em saúde mental e presidente do conselho científico da SPLS, no Centro Comunitário do Funchal - Edifício 2000

- 10h00 - Jornadas Parlamentares do PS, no espaço IDEIA, da Assembleia Legislativa da Madeira

- 10h00 - Formação 'Leis de jogo e alterações regulamentares - Época 2026/2027', promovida pelo Conselho de Arbitragem da AFM, no Auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos

- 11h00 - Iniciativa do BE Madeira, na Galp, junto ao Casino

- 11h00 - Nuno Maciel visita o BAM - Museu da Banana da Madeira, no Lugar de Baixo, Ponta do Sol

- 15h00 - Apresentação do livro 'A ti, que mataste de amor', de MarPau NoFrei, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 15h00 - Apresentação das equipas principais do CAB Madeira , no Pavilhão do CAB

- 16h00 às 1h00 - I Edição do 'Forte à Prova, n Forte de Nossa Senhora do Amparo

- 16h00 às 19h00 - Semana Europeia do Desporto 2026, no SPORT VILLAGE #BeActive Famílias Activas

- 17h00 - Marcha do Orgulho LGBTQIA+ e Arraial Madeira Pride, promovida pelo Madeira Pride, no Largo Município e Largo do Socorro

- 19h00 - Jantar-palestra promovido pelo Rotary Clube do Funchal, com o tema 'A Criminalidade e a Segurança na Região Autónoma da Madeira', no Hotel Meliá Madeira Mare

- 19h30 - Jantar do 116º. aniversário do Marítimo, no Casino da Madeira

- 22h00 - 17.ª edição dos 'Concertos L', no Estalagem da Ponta do Sol

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Contraceção, Dia Nacional do Farmacêutico, Dia Mundial da Saúde Ambiental, Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, Dia Europeu do ex-fumador, Dia Europeu das Línguas ou Dia Europeu para a Diversidade Linguística do Conselho da Europa e Dia Europeu do Pedestrianismo

- Este é o ducentésimo septuagésimo dia do ano. Faltam 96 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1540 - Realiza-se, em Lisboa, com a presença da Corte, o primeiro auto-de-fé da Inquisição em Portugal.

1849 - Nasce o fisiologista russo Ivan Petrovich Pavlov, Prémio Nobel da Medicina em 1904.

1888 - Nasce o poeta, dramaturgo e crítico inglês de origem norte-americana Thomas Stearns Eliot, T. S. Elliot, autor de "Terra sem Vida" e "Quatro Quartetos", Prémio Nobel da Literatura em 1948.

1898 - Nasce o compositor norte-americano George Gershwin, autor de "Porgy and Bess", "Rapsodia in Blue" e "Um Americano em Paris".

1937 -- Morre, com 43 anos, a cantora de "blues" Elizabeth Smith, Bessie Smith, num desastre de automóvel no Mississípi. Vários hospitais recusam recebê-la, por ser negra. Cantou "Tain't Nobody's Biz-ness If I Do", "Careless Love Blues", "Empty Bed Blues", "Nobody Knows You When You're Down and Out" e "Gimme a Pigfoot".

1945 -- Morre, com 64 anos, o compositor, pianista e etnomusicólogo húngaro Béla Bartók, nos Estados Unidos, onde se refugiara após a ocupação nazi do seu país. Um dos mais importantes compositores do século XX.

1957 -- Primeiro jogo europeu no Estádio da Luz, que opõe o Benfica ao Sevilha, para a Taça dos Campeões Europeus. O jogo acaba empatado a zero.

1960 - Presidenciais norte-americanas. John Kennedy e Richard Nixon protagonizam o primeiro debate televisivo entre candidatos, na CBS sob a direção de Don Hewitt.

1968 - Marcello Caetano é nomeado Presidente do Conselho de Ministros, na sequência da exoneração de António de Oliveira Salazar, por motivos de saúde.

1974 - Uma corrida de touros no Campo Pequeno, presidida por António de Spínola e Vasco Gonçalves, sustenta as vaias da chamada Maioria Silenciosa.

1975 - O VI Governo provisório retira ao Comando Operacional do Continente (COPCON) "os poderes de intervenção para restabelecimento da ordem pública".

1976 -- Um piloto russo sequestra um avião e fá-lo embater contra um edifício causando a morte a 12 pessoas.

1983 - É inaugurada, em Lisboa, a réplica da Pedra de Dighton, rochedo de 40 toneladas do rio Taunton, nos Estados Unidos, que ostenta a inscrição do navegador português Miguel Corte Real, de 1511.

1984 - O Reino Unido e a China assinam, em Pequim, o acordo que estabelece a devolução de Hong Kong à China, em 1997.

1989 - Um avião que transportava os deputados portugueses João Soares, Nogueira de Brito e Rui Gomes da Silva, cai na Jamba, Angola.

1990 -- Morre, com 82 anos, o jornalista e escritor italiano Alberto Moravia, autor de "La Ciociara".

1995 - A Bósnia-Herzegovina, a Croácia e a República Federal da Jugoslávia (RFY, Sérvia e Montenegro) chegam a acordo, em Nova Iorque, Estados Unidos, sobre um documento que define arranjos constitucionais na Bósnia.

1999 - O líder da resistência timorense, Xanana Gusmão, reúne-se, em Nova Iorque, Estados Unidos, com a secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright.

2001 -- Morre, com 66 anos, o ator e produtor brasileiro Walter Avancini.

2003 -- Sai o primeiro número de O Inimigo Público, suplemento semanal satírico do jornal Público.

- Morre, com 54 anos, o cantor e músico britânico Robert Palmer, ficou célebre com o tema "Addicted to Love".

- A revista norte-americana Science publica a sequência do genoma do cão.

2005 -- A Comissão Europeia confirma a violação do Pacto de Estabilidade por 12 países da União, entre os quais Portugal, Alemanha, França, Itália e Reino Unido.

-- O general canadiano John de Chastelain, chefe da Comissão Internacional de Desarmamento, anuncia em Belfast, Irlanda do Norte, que o arsenal do Exército Republicano Irlandês (IRA) foi completamente desmantelado.

- O exército norte-americano anuncia que mais de um milhar de detidos na prisão de Abu Ghraib, em Bagdad, Iraque, vão ser libertado por ocasião da festa muçulmana do Ramadão, que decorre do início de outubro ao início de novembro.

2007 -- Morre, com 71 anos, Joaquim Magalhães Mota, um dos três fundadores do PSD. Foi ministro da Administração Interna no I Governo Provisório, no II exerceu a função de ministro sem pasta e no VI foi ministro do Comércio.

2008 - A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) apresenta em Bordéus, França, o novo logótipo, amarelo e vermelho, e o novo nome da Taça UEFA, que se chamará Liga Europa, a partir da próxima temporada.

- Morre, com 83 anos, o ator e diretor Paul Newman, lendária figura do cinema norte-americano, foi nomeado 10 vezes para os Óscares da Academia de Hollywood, tendo ganho três estatuetas, uma das quais em 1987 pelo filme "A Cor do Dinheiro" e as outras duas a título honorário.

- É celebrada, em Lisboa, a escritura do Comité Paralímpico de Portugal que passa a integrar o Comité Paralímpico Internacional.

2010 -- Morre, com 55 anos, o antigo guarda-redes internacional e treinador do Sporting de Espinho António Jesus.

2011 - O XIX Governo, liderado por Pedro Passos Coelho, apresenta o Documento Verde da Administração Local que impõe a redução do número de freguesias e de empresas municipais, prevendo também a revisão do modelo de financiamento e incentivos à agregação de municípios.

2012 - Confrontos opõem a polícia e jovens encapuzados durante uma manifestação na praça Syntagma, em Atenas, Grécia, contra um novo pacote de medidas de austeridade.

2013 - A Parparticipadas, sociedade detida pelo Estado através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, chega a acordo com o Banco BIC (Angola) para a venda do BPN Brasil por 12,3 milhões de euros.

- O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais algumas das novas normas do Código de Trabalho, relacionadas com o despedimento por extinção do posto trabalho e por inadaptação.

2016 -- Morre, com 87 anos, Arnold Palmer, lenda norte-americana do golfe.

2017 -- Toma posse o novo Presidente da República de Angola, João Lourenço, 63 anos, general na reserva, o terceiro desde a independência, em novembro de 1975.

- Morre, com 91 anos, Robert Delpire, editor francês pioneiro da divulgação dos grandes mestres da fotografia do século XX, como Robert Frank, fundador da Photo Poche.

2018 - Taxistas em protesto em Lisboa, contra a lei das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros, decidem desmobilizar após a promessa do PS de transferir as competências de licenciamento para as câmaras municipais.

- Morre, com 92 anos, António Vaz Cabral, artista cabo-verdiano, popularmente conhecido por Ntoni Denti D'Oro, considerado o 'rei do batuco'.

- Morre, com 84 anos, a artista plástica Helena Almeida, representou Portugal na Bienal de Veneza, Itália, por duas ocasiões: em 1982 e em 2005, e em 2004, participou na Bienal de Sidney, Austrália.

2019 - O Ministério Público acusa 23 pessoas, entre elas o ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

- Morre, com 86 anos, Jacques Chirac, antigo primeiro-ministro, presidente da Câmara de Paris e Presidente da República francesa entre 1995 e 2007.

2021 -- Eleições autárquicas em Portugal: o PS conquista 149 câmaras (148 sozinho e uma em coligação com o Livre) mas perde Lisboa. PSD conquista 114 câmaras (72 sozinho e 42 em coligação. das quais 31 em aliança com o CDS-PP) e ganha ao PS a Câmara de Lisboa. O PCP passa de 24 para 19 câmaras e o CDS mantém os 6 municípios. Já os grupos de cidadãos independentes, conseguiram 19 presidências de municípios o número mais elevado desde que estes grupos puderam começar a candidatar-se a eleições autárquicas em 2009. O Chega fez a sua estreia nas eleições autárquicas, mas não conseguiu alcançar qualquer presidência de câmara A abstenção foi de 46,35%.

- Na Alemanha, o partido Social-Democrata (SPD) liderado Olaf Scholz vence as eleições legislativas alemãs com 25,7% dos votos. A aliança conservadora CDU/CSU, liderada por Armin Laschet, obtém 24,1% dos votos, o pior resultado da sua história. É o fim da era da chanceler Angela Merkel.

-- Morre, com 72 anos, Alan Lancaster, baixista inglês, membro fundador da banda rock britânica Status Quo.

2022 - O cardeal José Tolentino Mendonça, de 56 anos, é nomeado pelo Papa Francisco prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação que tem a tutela da rede escolar católica do mundo inteiro, com 1.360 universidades católicas e 487 universidades e faculdades eclesiásticas com 11 milhões de alunos e outras 217 mil escolas com 62 milhões de crianças.

- A Ação Democrática Independente (ADI, oposição), liderada pelo ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada, vence as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe.

- O patriarca ortodoxo russo Cirilo afirma que os russos que sacrificam as suas vidas no campo de batalha na Ucrânia têm lavados "todos os seus pecados".

2023 - O PAN assina um acordo de incidência parlamentar de quatro anos com a coligação PSD/CDS-PP na Madeira, viabilizando uma maioria absoluta no hemiciclo.

- O Tribunal de Recurso russo rejeita o recurso do opositor do Presidente, Vladimir Putin, Alexei Navalny contra a sua condenação a 19 anos de prisão por extremismo.

- Morre, aos 85 anos, Avelino Tavares, divulgador e produtor cultural, criador da revista "Mundo da Canção".

2024 - O Governo aprova a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP e o novo regime de retorno e afastamento de cidadãos em situação ilegal no país.

2025 - A ala projetada pelo arquiteto Álvaro Siza para o Museu de Serralves, no Porto, e a requalificação da zona ribeirinha de Loures são distinguidas nos International Architecture Awards/2025, do Chicago Athenaeum e do Centro Europeu de Arquitetura, Arte, Design. A Ala Álvaro Siza foi premiada na categoria Museums and Cultural Buildings (museus e equipamentos culturais, em tradução livre), e o projeto de requalificação de Loures, nos arredores de Lisboa, do ateliê de arquitetura paisagística Topiaris, foi distinguido na categoria Urban Planning/Landscape (planeamento urbano e paisagem).

- A Organização das Nações Unidas (ONU) publica uma lista atualizada com 158 de empresas, a maioria das quais israelita mas que inclui também Portugal e outros países europeus, ligadas ao desenvolvimento de colonatos israelitas, considerados ilegais pelo direito internacional.

- O Irão assina com a Rússia um contrato de 25 mil milhões de dólares (21,4 mil milhões de euros) para a construção de quatro centrais nucleares no sul do país, em Sirik, na província de Hormozgan, entre a empresa Iran Hormoz e a Rosatom".

- Morre, com 91 anos, Luís Alberto, ator, trabalhou em teatro, televisão e no cinema. Em 1975, fundou o Teatro da Proposta com Fernando Gusmão e Augusto Sobral.

PENSAMENTO DO DIA: