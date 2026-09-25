Porto Santo leva desporto para as ruas

Alunos e professores do Porto Santo saíram das escolas, na manhã desta sexta-feira, para assinalar o Dia Europeu do Desporto na Escola, iniciativa à qual a comunidade educativa da ilha se associou.

A actividade levou alunos e docentes a percorrerem a pé algumas das principais artérias da cidade, dando visibilidade à importância da prática de actividade física e de hábitos de vida saudáveis em idade escolar.

A passagem da comunidade escolar pelo centro do Porto Santo despertou a atenção da população e foi recebida com agrado por residentes e por quem se encontrava nas ruas, surpreendidos pela presença de numerosos alunos e professores.

O Dia Europeu do Desporto na Escola procura incentivar as crianças e os jovens a serem mais activos, promovendo a actividade física no meio escolar e chamando a atenção para os benefícios do desporto para a saúde e o bem-estar.