Fim-de-semana com duas corridas leva atletismo às ruas do Funchal e Santa Cruz

O atletismo sai este fim-de-semana para a rua com duas iniciativas promovidas pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), em parceria com o Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3) e a ANA – Aeroportos de Portugal, destinadas tanto a atletas federados como à população em geral.

A primeira acontece hoje, com a realização da Corrida do RG3, organizada pelo Regimento de Guarnição n.º 3 e pela AARAM. A prova principal tem partida marcada para as 17 horas, junto à Porta d’Armas do RG3, e destina-se a atletas nascidos em 2008 ou antes.

O percurso, com 5,5 quilómetros, atravessa várias artérias da cidade, passando pela Rua Corveta D. Estefânia, Rua do Brasil, Caminho de São Martinho, Caminho Dr. Barreto, Caminho da Nazaré e Caminho do Regedor, antes do regresso às instalações do Regimento. A entrega de prémios está prevista para as 18 horas.

O programa desportivo prossegue domingo, 27 de Setembro, com a II Corrida do Aeroporto, organizada pela ANA – Aeroportos de Portugal e pela AARAM, entre as 9 e as 11 horas.

A iniciativa inclui uma caminhada não competitiva, aberta a participantes de todas as idades, com partida às 9 horas. O percurso tem 1,6 quilómetros e desenvolve-se na envolvente do Aeroporto da Madeira, passando pela Avenida Marginal, Rua do Terminal de Carga e pelas áreas dos edifícios de Carga e Manutenção, terminando junto aos parques de estacionamento das Rent-a-Car.

Cinco minutos depois, às 9h05, parte a prova competitiva, destinada a atletas nascidos em 2010 ou antes, dos escalões de sub-18 a veteranos. A corrida terá 3,1 quilómetros, com início junto ao parque de estacionamento em frente ao cemitério, seguindo pelo Piso das Chegadas, zona da meta, viaduto, Avenida Marginal e Terminal de Carga, antes do regresso aos parques das Rent-a-Car.

As duas iniciativas pretendem juntar competição e participação popular, proporcionando diferentes formas de envolvimento na atividade física e reforçando a promoção do atletismo na Região.