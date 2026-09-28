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Família desalojada após incêndio em casa no Funchal

Foto Google Earth
Foto Google Earth

Uma família de três pessoas ficou desalojada esta noite após um incêndio na sua habitação na Travessa de São Luís, no Funchal.

Um casal e o filho menor tiveram de ser evacuados, durante a operação que os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram e que envolveu 12 elementos apoiados por 4 meios.

O alerta foi dado perto das 23 horas de domingo.

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