Caniçal leva fé ao mar

O Caniçal vive esta tarde um dos momentos maiores da Festa de Nossa Senhora da Piedade, com a procissão marítima a mobilizar a comunidade piscatória e muitos visitantes.

Num sábado de sol e com uma ligeira brisa no extremo Leste da ilha, a maioria dos atuneiros já zarpou, muitos deles lotados de pessoas. Na Vila do Caniçal, o ambiente é de festa.

O pároco, padre Hélio Gomes, destaca a forte adesão a uma tradição com mais de um século. "As pessoas começaram a chegar por volta das 10 horas", referiu, dando conta da presença de grupos de várias localidades, incluindo excursões organizadas.

A procissão marítima é, segundo o sacerdote, uma tradição "quase única" na região e um dos principais motivos da participação popular. O "Condor", maior do que as restantes embarcações, lidera o cortejo, enquanto a Polícia Marítima assegura a organização do tráfego no mar.

Para o padre Hélio Gomes, a festa é sobretudo uma expressão de "tradição, devoção e fé", particularmente sentida pela comunidade piscatória.

Sobre a polémica do gaiado, admitiu que algumas pessoas poderão ter ficado "magoadas" ou "desanimadas", embora a própria celebração continue a ser vivida como expressão de fé.

A imagem de Nossa Senhora da Piedade será levada até à Vila do Caniçal, onde permanecerá durante o fim-de-semana, regressando amanhã à sua capela.