Rui Coelho leva custo da insularidade ao Portugal Football Summit

Rui Coelho levou esta quarta-feira ao Portugal Football Summit 2026 os desafios de fazer crescer e competir no futebol a partir de uma ilha. O presidente da Associação de Futebol da Madeira (AFM) apresentou na Cidade do Futebol a intervenção ‘Crescer numa ilha - O futebol madeirense e a próxima década’, colocando a insularidade no centro da discussão sobre o futuro da modalidade na Região.

A participação aconteceu no primeiro dia do Portugal Football Summit, que decorre entre 23 e 25 de Setembro, e serve para a AF Madeira apresentar uma estratégia assente não apenas no crescimento conseguido nos últimos anos, mas também nas dificuldades acrescidas de quem compete a cerca de mil quilómetros do território continental.

Entre as propostas apresentadas por Rui Coelho está a criação de um Fundo Estratégico de Apoio, pensado como um mecanismo capaz de ser accionado quando surgem os constrangimentos associados à condição insular.

A AF Madeira defende igualmente a criação de um Coeficiente de Ultraperiferia Desportiva, que reconheça, na prática, que competir a partir de uma ilha implica custos superiores aos suportados pelas estruturas e clubes no território continental.

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A terceira prioridade passa pela concretização de uma Academia de Futebol, considerada pela associação como uma condição essencial para criar melhores condições de desenvolvimento, obter resultados e permitir a evolução do futebol regional na próxima década.

Mais de sete mil jogadores registados

A intervenção de Rui Coelho é acompanhada pelos números que retratam a dimensão actual da Associação de Futebol da Madeira. Na época 2025/26, a estrutura contabiliza 47 clubes filiados, 7.069 jogadores registados, 1.122 oficiais, 91 competições organizadas e 7.187 jogos realizados.

O número de jogadores evidencia também uma trajectória de crescimento. Em 2015/16 existiam 5.374 registos, valor que chegou aos 7.069 em 2025/26, o que representa um aumento superior a 30% numa década, apesar da quebra verificada durante o período da pandemia.

Jorge Jesus garante Ronaldo a titular com o País de Gales O selecionador Jorge Jesus revelou hoje que o avançado Cristiano Ronaldo vai ser titular frente ao País de Gales, no jogo da Liga das Nações de futebol que vai marcar a estreia do técnico no cargo.

A estratégia que a AF Madeira pretende seguir no futuro ficará ainda mais definida em Outubro. A associação prepara a apresentação de um plano para três ciclos olímpicos, olhando para o desenvolvimento da modalidade numa perspectiva de longo prazo.

No ano em que assinala 110 anos de futebol organizado na Madeira, Rui Coelho leva assim ao principal fórum nacional dedicado à indústria do futebol uma mensagem centrada no crescimento alcançado, mas também na necessidade de reconhecer os custos e limitações próprias de uma região ultraperiférica.