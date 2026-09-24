Câmara de Lobos leva Jornadas Europeias do Património para a baixa da cidade

A baixa de Câmara de Lobos vai ser palco, no próximo sábado, 26 de Setembro, de uma iniciativa dedicada à valorização do património e da memória local, integrada nas Jornadas Europeias do Património 2026, que este ano decorrem sob o lema 'Reviver, resistir, reinventar'.

A programação tem início às 10 horas, junto ao Coreto, na Praça da Autonomia, e contará com a participação de vários artistas do projecto Urban Sketchers Madeira XVIII – (a)Riscar o Património, que serão convidados a representar, através do desenho, lugares e referências do património de Câmara de Lobos.

A iniciativa é também integrada no ETAPA – Encontro de Teatro e Arte na Paisagem, promovido pela Câmara Municipal, e na programação oficial da 7.ª edição do Madeira Art Fest. A programação do dia está sob responsabilidade de Marta Sofia.

O município pretende, através desta iniciativa, promover uma abordagem ao património que ultrapasse a sua dimensão material, valorizando também as memórias, vivências e referências culturais que contribuem para a identidade da comunidade.

O tema das Jornadas Europeias do Património deste ano coloca em destaque os desafios colocados ao património material e imaterial pelas rápidas transformações sociais, tecnológicas e ambientais. Em Câmara de Lobos, a autarquia propõe que a criação artística seja utilizada como forma de revisitar e reinterpretar esse património.

A iniciativa pretende ainda aproximar diferentes públicos e gerações, através de uma experiência participada em torno do território e da memória colectiva, reforçando a ligação entre património, arte e comunidade.