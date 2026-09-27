Madeira e Canárias festejam Autonomia no topo do pódio

A Praça do Povo despediu-se em grande do Torneio de Padel da Autonomia, com um terceiro e derradeiro dia marcado por finais de grande intensidade, pontos longos e bancadas repletas.

Na principal final feminina, Filipa Mendonça e Madalena Matias fizeram a festa em casa ao vencerem as canarianas Maria N. Lopez-Barajas e Hommy Falcón, por 6-3, 2-6 e 10-5, num duelo decidido no super tie-break.

No nível 1 masculino, o título ficou para a dupla espanhola Diego Torres e Mehdi Dhouib, que bateu os compatriotas Ethan Gonzalez e Javier Eloy Pérez, por duplo 7-6, numa final muito aplaudida pelo público.

No nível 2 masculino, Hugo Correia e Márcio Freitas levaram a melhor sobre Pedro Gonçalves e João Gouveia, por 6-4 e 7-5. Já no nível 2 feminino, os irmãos Tiago e Afonso Gonçalves superaram Reinaldo Cabrera e Tomás Pereira, por 6-1, 3-6 e 10-3.

No nível 3 feminino, a vitória pertenceu a Natalie Afonseca e Cátia Silva, que venceram Catarina Vieira e Leonor Rodrigues, por 6-4 e 6-1.

Três dias de competição, emoção e muito espectáculo encerraram assim uma iniciativa integrada nas comemorações dos 50 anos da Autonomia, que levou o Padel para um cenário diferente e aproximou a modalidade do público no coração do Funchal.