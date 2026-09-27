Torneio de Padel da Autonomia com jornada de luxo

Ponto a ponto, emoção ao limite e muita luta por cada bola. Foi assim que arrancou o terceiro e derradeiro dia do Torneio de Padel da Autonomia, com os courts instalados no coração da baixa do Funchal a voltarem a ser palco de duelos de elevada intensidade.

A manhã ficou reservada para as últimas meias-finais dos diferentes escalões, mas a exigência dos encontros acabou por obrigar a ‘esticar’ o programa. Entre ‘ralies’ intermináveis, recuperações improváveis e pontos capazes de prender a respiração a quem assistia, os jogos prolongaram-se bem para lá do inicialmente previsto.

As finais, inicialmente agendadas para as 14, 15 e 16 horas, só deverão agora arrancar ao final da tarde, num desfecho que promete manter a Praça do Povo em clima de grande expectativa.

Entre os momentos de maior destaque da manhã esteve a prestação da dupla madeirense Filipa Mendonça/Madalena Matias, que exibiu raça, personalidade e qualidade para ultrapassar a meia-final e garantir o tão desejado passaporte para a final do escalão principal feminino.

A dupla da casa está, assim, a um jogo de escrever o seu nome na história desta primeira edição do Torneio de Padel da Autonomia.