Recorde de eleitos da extrema-direita no senado francês a 7 meses de presidenciais

A extrema-direita francesa obteve hoje um resultado expressivo nas eleições para o senado, conquistando 14 assentos na câmara alta e quadruplicando o número de senadores, a menos de sete meses da eleição presidencial no país.

A União Nacional, partido de Marine Le Pen que contava com três senadores, elegeu nove novos parlamentares, enquanto os seus aliados da União das Direitas pela República (UDR) conquistaram duas vagas, numa votação que renovou pouco mais de metade das 348 cadeiras da casa.

"Pela primeira vez na sua história, a União Nacional formará, com os seus aliados [...] um grupo no Senado", escreveu o presidente do partido, Jordan Bardella, na rede social X.

"É uma vitória histórica e um passo importante que foi dado", celebrou, na mesma rede social, Marine Le Pen, grande favorita nas intenções de voto para a primeira volta das eleições presidenciais, previstas para 18 de abril.

A União Nacional já se tinha tornado o maior partido em número de deputados na Assembleia Nacional durante as eleições legislativas de 2024, com 119 eleitos (e três parlamentares associados).

Com mais de 10 senadores eleitos, a União Nacional poderá formar um grupo na câmara alta, o que significa mais tempo de fala, recursos adicionais e um canal de apoio para a candidatura de Marine Le Pen à presidência.

Marine Le Pen, 58 anos, do partido União Nacional, candidata-se pela quarta vez à presidência.

Em 2012, foi terceira, atrás de François Hollande e Nicolas Sarkozy, e passou à segunda volta em 2017 e 2022, mas foi derrotada por Macron, que não pode concorrer em 2027.