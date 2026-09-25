JP Madeira inicia auscultação sobre habitação, autonomia dos jovens e natalidade

A Juventude do CDS-PP Madeira vai iniciar um ciclo de reuniões com entidades da sociedade civil para avaliar os obstáculos que condicionam a autonomia dos jovens, o acesso à primeira habitação e a concretização de projectos familiares na Região.

Sob o mote “Construir Futuro — Casa, Família e Natalidade”, a iniciativa pretende recolher contributos de instituições que acompanham estas questões no terreno, procurando construir um diagnóstico sobre os factores que influenciam as decisões dos jovens.

Entre as primeiras entidades envolvidas estão a COOHAFAL — Cooperativa de Habitação Económica do Funchal, a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, a ACIF — Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, a APF Madeira — Associação para o Planeamento da Família e a Century 21 RealtyArt Alameda.

A auscultação vai abordar diferentes dimensões do problema, desde as dificuldades no acesso à primeira casa e os custos da construção ao papel das cooperativas habitacionais, passando pela autonomia económica, estabilidade profissional, conciliação entre trabalho e família, parentalidade e natalidade.

“Estas matérias não podem ser analisadas isoladamente, uma vez que as condições económicas e habitacionais influenciam directamente as decisões pessoais e familiares dos jovens”, afirma o presidente da JP Madeira, Leandro Silva.

O dirigente considera necessário olhar para o percurso que antecede a constituição de uma família. “Quando falamos das dificuldades dos jovens, não podemos olhar apenas para o preço das casas ou para os números da natalidade. Temos de perceber que condições existem para um jovem sair de casa dos pais, alcançar estabilidade, constituir família e concretizar o seu projecto de vida na Madeira”, sustenta.

A JP Madeira diz querer privilegiar o contacto directo com as entidades, sem partir de soluções previamente definidas. “Queremos ouvir quem conhece os problemas no terreno, perceber o que está a condicionar estes projetos de vida e identificar soluções concretas”, refere Leandro Silva.

As reuniões deverão decorrer até 8 de Outubro, estando previstos novos encontros com entidades ligadas à habitação, construção, mercado imobiliário, economia, família e natalidade.

A estrutura juvenil do CDS-PP Madeira pretende posteriormente divulgar os principais temas abordados e dar continuidade ao trabalho de auscultação, com o objetivo de aprofundar a reflexão sobre as condições necessárias para a autonomia e fixação dos jovens na Região.