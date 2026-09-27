Edwin Nunes e Joana Soares vencem Corrida do RG3

Edwin Nunes, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP), e Joana Soares, da Associação Desportiva e Recreativa do Jardim da Serra (AJS), foram os vencedores da Corrida do RG3, disputada no sábado.

Na prova masculina, Edwin Nunes foi o mais rápido nos 5,5 quilómetros, com o tempo de 17 minutos e 27 segundos. Hugo Costa, do Clube Escola do Estreito (CEE-M), terminou em segundo, com 17:49, enquanto Diogo Nóbrega, do McDonald's (MCDON), foi terceiro, com 17:52.

No sector feminino, Joana Soares completou o percurso em 19:07, à frente de Solange Nunes, do Grupo Desportivo do Estreito (GDE), segunda classificada com 19:19. Alice Sousa, também do GDE, fechou o pódio, com 21:06.

Hoje, realizou-se a II Corrida do Aeroporto, com Matias Brites, igualmente da ADRAP, a vencer a prova masculina, em 09:10. Francisco Luís, do Clube Desportivo Infante D. Henrique (CDI-M), foi segundo, com 09:24, e Diogo Nóbrega voltou a subir ao pódio, desta vez no terceiro lugar, com 09:30.

Na competição feminina, Carina Teles, do MCDON, foi a vencedora, com 11:44. Mafalda Sofia, atleta individual, terminou em segundo, com 12:04, e Filipa Jesus, da AJS, em terceiro, com 12:14.

As duas corridas decorreram sob temperaturas elevadas, que constituíram uma dificuldade acrescida para os atletas. Ainda assim, o fim-de-semana ficou marcado pela realização de mais duas provas do calendário regional de atletismo.