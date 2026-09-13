 DNOTICIAS.PT
Desporto

Edwin e Solange Nunes vencem Grande Prémio das Vindimas

Prova de 4,7 quilómetros decorreu esta manhã nas principais ruas do Estreito de Câmara de Lobos

None Ver Galeria

Edwin Nunes, da Associação Desportiva e Cultural de Água de Pena (ADRAP), e Solange Nunes, do Grupo Desportivo do Estreito (GDE), venceram este domingo o Grande Prémio das Vindimas, disputado nas principais ruas do Estreito de Câmara de Lobos.

Entre os masculinos, Edwin Nunes completou os 4,7 quilómetros do percurso em 14 minutos e 15 segundos, à frente de Paulo Macedo, da Associação Desportiva e Cultural do Jardim da Serra (AJS), que terminou em 14 minutos e 19 segundos. Matias Brites, também da ADRAP, foi terceiro, com 14 minutos e 47 segundos.

Na prova feminina, o Grupo Desportivo do Estreito dominou a classificação, colocando quatro atletas nas quatro primeiras posições. Solange Nunes venceu com 16 minutos e 29 segundos, o mesmo tempo de Cátia Sousa, segunda classificada. Leonor Rodrigues foi terceira, com 17 minutos e 18 segundos, enquanto Edna Rodrigues terminou na quarta posição, com 17 minutos e 33 segundos.

0
 Comentários