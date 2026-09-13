Edwin e Solange Nunes vencem Grande Prémio das Vindimas

Edwin Nunes, da Associação Desportiva e Cultural de Água de Pena (ADRAP), e Solange Nunes, do Grupo Desportivo do Estreito (GDE), venceram este domingo o Grande Prémio das Vindimas, disputado nas principais ruas do Estreito de Câmara de Lobos.

Entre os masculinos, Edwin Nunes completou os 4,7 quilómetros do percurso em 14 minutos e 15 segundos, à frente de Paulo Macedo, da Associação Desportiva e Cultural do Jardim da Serra (AJS), que terminou em 14 minutos e 19 segundos. Matias Brites, também da ADRAP, foi terceiro, com 14 minutos e 47 segundos.

Na prova feminina, o Grupo Desportivo do Estreito dominou a classificação, colocando quatro atletas nas quatro primeiras posições. Solange Nunes venceu com 16 minutos e 29 segundos, o mesmo tempo de Cátia Sousa, segunda classificada. Leonor Rodrigues foi terceira, com 17 minutos e 18 segundos, enquanto Edna Rodrigues terminou na quarta posição, com 17 minutos e 33 segundos.