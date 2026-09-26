Espanha e Croácia vencem fora na estreia

A Espanha venceu hoje na visita Inglaterra (3-2) e a Croácia bateu, fora de casa, a República Checa (2-1) em partidas do Grupo A3 da Liga das Nações de futebol disputadas em Londres e Praga, respetivamente.

Os resultados deixam os espanhóis na liderança do grupo, concluída a primeira jornada, graças ao maior número de golos marcados, mas os campeões mundiais e europeus tiveram de dar a volta ao resultado na segunda parte, após chegarem ao intervalo a perder por 2-1.

Lamine Yamal colocou os visitantes em vantagem logo aos dois minutos, mas os ingleses colocaram-se na frente, antes do intervalo, por Anthony Gordon (36) e Harry Kane (40). Os avançados Alex Baena (60) e Oyarzabal (74), que entrou apenas aos 55 minutos, asseguraram os três pontos para Espanha.

O 'sportinguista' Fresneda, que se estreou esta semana na convocatória da 'roja', não esteve sequer no banco.

Foto MARTIN DIVISEK/EPA

Enquanto isso, em Praga, Luka Modric, de 41 anos, adiantou a Croácia já na segunda parte, aos 47 minutos, mas a República Checa, com o ex-guarda-redes do Sporting de Braga Hornicek na baliza, respondeu por Adan Karabec. Valeu aos visitantes o golo de Marco Pasalic (77) para assegurar a entrada com o 'pé direito' na Liga das Nações 2026/27.

Na Liga B, a Suíça venceu na Macedónia do Norte (3-0) com um golo de Remo Freuler (22) e um 'bis' do ex-Benfica Amdouni (41, 74), enquanto Eslovénia e Escócia empataram 0-0, em partidas do Grupo B1.

Na Liga C, o benfiquista Leandro Barreiro marcou no surpreendente triunfo do Luxemburgo na Bulgária (2-1), no Grupo C4, mas o destaque foi a goleada da Finlândia em São Marino (7-0).

Os jogos da Liga das Nações prosseguem no domingo, com quatro encontros da Liga A, entre os quais o Noruega-Portugal (19:45) e o Dinamarca-País de Gales (17:00), do Grupo A4, para além do Sérvia-Países Baixos (17:00) e do Alemanha-Grécia (19:45).