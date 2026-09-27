Chega quer balanço trimestral da habitação no Funchal

O vereador do Chega na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Luís Filipe Santos, vai propor que a autarquia passe a divulgar trimestralmente um balanço sobre a resposta habitacional no concelho, anunciou o próprio em comunicado.

A proposta deverá incluir o número de candidaturas activas, habitações atribuídas, fogos municipais vazios, imóveis em recuperação, novas casas concluídas e o tempo médio de espera.

Luís Filipe Santos aponta os dados de Janeiro de 2026, segundo os quais existiam 3.070 candidaturas à habitação social no Funchal, das quais 2.812 estavam activas e instruídas, para questionar a resposta do município.

O vereador, que votou favoravelmente a revisão da Estratégia Local de Habitação do Funchal, defende também um acompanhamento periódico das condições económicas, patrimoniais e familiares dos agregados que beneficiam de habitação social.

“Não podemos transformar a política de habitação na simples administração de uma lista de espera. O objectivo tem de ser reduzir essa lista”, afirma.

Luís Filipe Santos considera ainda que a Câmara deve esclarecer quantas famílias receberam habitação em 2026, quantos fogos estão actualmente vazios ou em recuperação e quantas novas habitações estarão concluídas até ao final do ano.

A Estratégia Local de Habitação prevê cerca de 300 novos fogos até 2029, segundo dados divulgados pelo vereador.