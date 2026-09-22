Banda Militar da Madeira dá concerto no RG3
Iniciativa intergra-se nas comemorações do aniversário daquele Regimento
A Banda Militar da Madeira junta-se à Orquestra Jazz do Funchal para um concerto, esta quinta-feira, 24 de Setembro, integrado nas comemorações do 33.º aniversário do Regimento de Guarnição N.º 3.
O espectáculo está marcado para as 21 horas, nas instalações do Regimento de Guarnição N.º 3, na Nazaré, e contará com as participações especiais de Vânia Fernandes, Rui Taipa e Cláudia Sousa.
O concerto é aberto ao público e tem entrada livre, estando o acesso sujeito à lotação disponível.