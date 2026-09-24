Portugal e Noruega vencem em noite de estreias de seleccionadores

Portugal iniciou hoje a defesa do título na Liga das Nações de futebol com uma magra vitória por 1-0 sobre o País de Gales, repartindo a liderança do Grupo A4 com a Noruega, que venceu a Dinamarca por 3-2.

O resultado foi muito melhor do que a exibição na estreia de Jorge Jesus como selecionador português, numa noite em que se registaram mais dois relevantes batismos internacionais, do treinador alemão Jürgen Klopp e do espanhol Xavi Hernández, no comando das seleções da Alemanha e dos Países Baixos, respetivamente, que empataram 1-1.

Um golo marcado pelo avançado João Félix, aos 22 minutos, com um remate de fora da área, foi suficiente para Portugal se impor à frágil representação galesa no estádio José Alvalade, em Lisboa, e proporcionar uma estreia vitoriosa a Jorge Jesus, que ocupou o lugar do espanhol Roberto Martínez.

Mesmo sem encantar, Portugal entrou a ganhar na edição de 2026/27 da Liga das Nações, da qual é o recordista de títulos, com dois (conquistados em 2019, na edição inaugural, e em 2025), e assumir a liderança da 'poule', em igualdade com a Noruega, que beneficiou da veia goleadora de Erling Haaland para bater a vizinha Dinamarca, em Oslo.

O possante ponta de lança faturou aos 18 e 75 minutos, depois de médio Oscar Bobb ter aberto a contagem, aos 14, num jogo em que o norueguês Fredrik Aursnes, do Benfica, e o dinamarquês Victor Froholdt, do FC Porto, foram titulares nas respetivas seleções, enquanto o avançado benfiquista Andreas Schjelderup foi suplente utilizado nos anfitriões.

Apesar de ter sofrido dois golos na fase inicial da partida, a Dinamarca não descansou enquanto não empatou, graças aos tentos do médio Mikkel Damsgaard, aos 25 minutos, na marcação exemplar de um livre direto, e do avançado Rasmus Hojlund, aos 60, mas já não foi a tempo de capitalizar a expulsão do defesa norueguês David Wolfe, aos 90+3, para voltar a igualar.

Um confronto entre Países Baixos e Alemanha seria o prato forte de qualquer ementa futebolística nas últimas décadas do século XX, mas, atualmente, as duas seleções distantes desse passado glorioso. O encontro de hoje, em Amesterdão, só não terminou como era habitual naqueles tempos -- com a vitória germânica -, porque Cody Gakpo marcou fora de horas para os neerlandeses.

O remate certeiro do avançado, aos 90+2 minutos, repôs a justiça no marcador, que tinha sido inaugurado pela Alemanha aos 32, através do médio Felix Nmecha, perante a reprovação dos jogadores neerlandeses, indignados porque o adversário aproveitou a lesão do avançado Brian Brobbey e a hesitação dos anfitriões para se colocar em vantagem.

Países Baixos, que trocaram Ronald Koeman por Xavi Hernández, e Alemanha, que substituiu Julian Nagelsmann por Jürgen Klopp, secundam a Grécia na classificação do Grupo A2, na sequência do triunfo alcançado pelos helénicos em Belgrado, por 2-1, sobre a Sérvia, que chegou ao intervalo em vantagem.

O médio Andrija Zivkovic, ex-jogador do Benfica, inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, mas os visitantes deram a volta ao resultado, com golos dos avançados Christos Tzolis, aos 74, após assistência do avançado benfiquista Vangelis Pavlidis, e Anastasios Douvikas, aos 90+5.

Tal como Pavlidis, melhor marcador da I Liga portuguesa, com oito golos, também o defesa sportinguista Georgios Vagiannidis foi titular na seleção grega, enquanto Fotis Ioannidis, avançado dos 'leões', entrou em campo aos 63 minutos, a tempo de participar na reviravolta na capital sérvia.

Na Liga das Nações B, Áustria e Kosovo entraram a vencer no Grupo 3, nas receções a Israel (3-1) e República da Irlanda (1-0), respetivamente, enquanto na 'lanterna-vermelha' Liga D Malta e Lituânia assumiram o comando dos respetivos agrupamentos, ao vencerem Andorra (2-1) e Liechtenstein (2-0).