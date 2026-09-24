RG3 recebe concerto que junta Banda Militar e Orquestra Jazz

A Banda Militar da Madeira e a Orquestra de Jazz do Funchal juntam-se, esta noite, pelas 21 horas, para um concerto no Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), uma iniciativa que faz parte das comemorações do 33.º aniversário daquela estrutura militar, criada a 1 de Outubro de 1993.

O concerto contará com a participação especial de Vânia Fernandes, Rui Taipa e Cláudia Sousa.

Aberta ao público, esta iniciativa promete surpreender a audiência.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta quinta-feira, 24 de Setembro.

Agenda

09h30 - reunião de Câmara da CMF, nos Paços do Concelho.

11h30 - Rubina Leal preside, na Assembleia Legislativa da Madeira, à abertura da instalação artística com Bordado da Madeira, na qualidade de Embaixadora do Bordado da Madeira.

11h30 - Miguel Albuquerque visita as instalações remodeladas da correctora de seguros SABSEG, no Edifício Green Park.

12h00 - conferência de apresentação do Torneio Comemorativo dos 50 Anos da Autonomia da Madeira, promovido Clube de Golfe Santo da Serra. Momento acontece na Quinta Magnólia - Espaço Golfe do Clube de Golfe Santo da Serra.

14h00 - I Jornadas da Unidade de Saúde Pública SESARAM, no Colégio dos Jesuítas.

14h00 - Miguel Albuquerque participa na sessão de abertura do V Congresso Mais Social, promovido pela Casa São José – Centro Social e Paroquial do Carmo, no Museu de Imprensa da Madeira.

16h00 - Rubina Leal recebe, em audiência, o Pólo Regional da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, na Assembleia Legislativa da Madeira | Sala Rosa.

19h00 - arranque da 8.ª edição do festival FRACTAL, com ‘Meet the Artists’, na Capela da Nazaré.

Efemérides

1961 - Realiza-se o primeiro sorteio do Totobola, o primeiro jogo de apostas mútuas português.

1973 - A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, eleita em 1972, reúne-se em Madina do Boé, e proclama a independência. Luís Cabral é eleito presidente do Conselho de Estado. O novo país é reconhecido no âmbito das Nações Unidas (ONU).

1985 - A polícia de Los Angeles publica o relatório sobre a atriz Marilyn Monroe, confirmando o suicídio como causa da morte.

1996 - Os Estados Unidos, China, França, Rússia e Reino Unido assinam, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, o Tratado de Interdição Completa dos Ensaios Nucleares.

Foto DR/Arquivo

1999 - O secretário de Estado da Cooperação, Luís Amado, é o primeiro governante português a visitar Timor-Leste desde a anexação do território pela Indonésia há 24 anos.

2009 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova por unanimidade a resolução 1887, proposta ao Conselho pelos Estados Unidos, apela aos Estados signatários do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) para que respeitem as suas obrigações e aos restantes países para que assinem o Tratado o mais rapidamente possível de forma a eliminar as armas nucleares em todo o mundo.

2014 - O acordo para o aumento do salário mínimo nacional para 505 euros é fechado entre as confederações patronais, o Governo e a UGT. A CGTP-IN não assina o documento.

2017 - A chanceler alemã, Angela Merkel, da União Democrata-Cristã (CDU), vence as eleições legislativas com 33,5% dos votos mas sem maioria absoluta.

Foto Arquivo/DR

2018 - José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, fica em prisão preventiva, decretada pelo Ministério Público angolano, depois de ter sido detido pelo envolvimento numa transferência ilícita de 500 milhões de dólares e pela gestão no fundo soberano.

2019 - Perante a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Estados Unidos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisa que se deve aprender com o fracasso da Liga das Nações, que não evitou a II Guerra Mundial, e que "ninguém é uma ilha", pedindo apoio à Organização das Nações Unidas.

2020 - A União Europeia recusa reconhecer Alexandre Lukashenko como Presidente da Bielorrússia, apesar da tomada de posse inesperada, apontando para os "resultados falsificados" da eleição de agosto e a "falta de qualquer legitimidade democrática".

2023 - A coligação PSD/CDS-PP vence as eleições legislativas regionais da Madeira com 43,13% dos votos, mas falha por um deputado a maioria absoluta.

Pensamento do dia