Incêndio nos Canhas está extinto e em fase de vigilância

O incêndio florestal que reacendeu durante a madrugada deste domingo nos Canhas, na Ponta do Sol, está neste momento extinto e em fase de vigilância, segundo adiantou ao DIÁRIO Sidónio Pio, comandante dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Helicóptero combate incêndio que reacendeu nos Canhas O incêndio nos Canhas, na Ponta do Sol, que tinha sido dado como extinto na tarde de sábado, reacendeu durante a madrugada deste domingo, numa zona de penhasco de difícil acesso.

As chamas voltaram a surgir numa zona de penhasco de difícil acesso, depois de o incêndio que afectou aquela área ter sido dado como extinto na tarde de sábado. A dificuldade de acesso condicionou a intervenção dos meios terrestres, tendo sido necessário o apoio do meio aéreo.

No local permanecem elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, dos Bombeiros Voluntários da Calheta e dos Bombeiros Sapadores do Funchal, juntamente com a GNR e o Serviço Municipal de Protecção Civil da Ponta do Sol.

O meio aéreo esteve também a auxiliar no combate às chamas durante a manhã, tendo regressado à Cancela há instantes, após a situação ter sido controlada.

O incêndio teve origem na noite de sexta-feira e afectou uma área estimada entre 24 e 25 hectares. As circunstâncias que estiveram na origem do fogo estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.