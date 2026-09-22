Pequeno foco de fumo faz soar alerta na Rua do Sabão

Um pequeno foco de fumo fez soar esta tarde o alerta na Rua do Sabão, no centro do Funchal, onde um prédio foi atingido por um incêndio na passada sexta-feira.

A presença de fumo no interior do edifício fez recear um possível reacendimento, mas tudo indica que terá sido provocada pela queda de um pedaço de madeira.

Por precaução, os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram, pelas 14h12, um auto-tanque pesado e seis elementos para o local.

Após a verificação do edifício, não foi detectada qualquer situação relevante.