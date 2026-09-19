Miguel Nunes vence Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos

A dupla Miguel Nunes/João Paulo, aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2, venceu o Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, sétima e penúltima prova pontuável para o Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2026, disputada hoje.

Os campeões em título concluíram a prova organizada pelo Clube Desportivo Nacional com o tempo total de 47 minutos, 51 segundos e 1 décimo, impondo-se por 4,7 segundos a João Silva e Luís Rodrigues, em Toyota Yaris GR Rally 2, que foram segundos.

No terceiro lugar classificou-se a equipa Miguel Caires/Marco Macedo (Skoda Fabia RS Rally2), que terminou a prova a 19,4 segundos dos vencedores.

A decisão do título regional de ralis fica adiada para o Rali Porto Santo, agendado para 6 e 7 de Novembro, com Miguel Nunes e João Silva na luta.