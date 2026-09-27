Torneio de futsal da Juventude Popular reuniu mais de 60 jogadores

Mais de 60 jogadores, distribuídos por oito equipas, participaram, no sábado, na segunda edição do Torneio de Futsal da Juventude Popular (JP) da Madeira, realizado no Pavilhão dos Trabalhadores.

A iniciativa integrou as comemorações da Semana Europeia do Desporto, sob o lema #BeActive, e terminou com a entrega de troféus aos três primeiros classificados e de distinções individuais. A equipa vencedora recebeu ainda uma experiência de canyoning em grupo.

“Mais do que organizar um torneio, quisemos criar um momento de encontro entre jovens, em que o desporto fosse o ponto de partida para o convívio, a participação e a criação de novas experiências”, afirma a organização.

O torneio contou com a presença de José Manuel Rodrigues, presidente do CDS-Madeira e secretário regional da Economia, Diogo Barreto, vereador da Câmara Municipal do Funchal e membro da Comissão Política do CDS-Madeira, e Pedro Pereira, presidente do CDS-Funchal e vice-presidente do CDS-Madeira.