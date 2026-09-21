Portugal de Jesus começa com 25 jogadores

A seleção portuguesa começou hoje a preparar a estreia na Liga das Nações de futebol frente ao País de Gales com todos os 25 jogadores convocados e apenas com trabalho de recuperação, no primeiro dia de Jorge Jesus.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), num dia fechado à comunicação social, os jogadores chamados pelo novo selecionador nacional chegaram à Cidade do Futebol, em Oeiras, antes das 15:00, hora limite que estava estipulada, fazendo depois cada um trabalho individual e de recuperação no ginásio.

O guarda-redes Samuel Soares (Benfica), o defesa Nuno Tavares (Lazio), o médio João Palhinha (Benfica) e o avançado Fábio Silva (Borussia Dortmund) são as novidades da primeira lista de convocados de Jorge Jesus.

Como estava planeado, não houve qualquer tipo de treino nos relvados da Cidade do Futebol.

A partir das 21:00, jogadores e equipa técnica vão estar no Portugal Football Globes, uma gala de entrega de prémios de futebol, futsal e futebol de praia, organizada pela FPF que vai decorrer na Arena Portugal, também em Oeiras.

Portugal inicia a 'era' Jorge Jesus, e a defesa do título da Liga das Nações, na quinta-feira, frente ao País de Gales, numa partida do Grupo A4 agendada para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Nesta primeira 'janela' de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.

Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019, num percurso rematado com um triunfo por 1-0 face aos Países Baixos, na final do Dragão, com um golo de Gonçalo Guedes, aos 60 minutos.

Depois das vitórias da França, em 2021, e da Espanha, em 2023, a seleção das 'quinas' voltou a vencer a competição em 2025, desta vez graças a um triunfo no jogo decisivo face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos.