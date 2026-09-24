'A Gulosa do Ilhéu' recupera uma história popular de Câmara de Lobos

A história da Gulosa do Ilhéu de Câmara de Lobos vai ser apresentada em livro no próximo dia 29 de Setembro, às 10h00, no MIM – Museu de Imprensa – Madeira. A publicação é uma edição da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com texto de Nuno Barros e ilustrações de Priscila Reis.

A obra recupera uma história popular associada ao Ilhéu de Câmara de Lobos, território marcado pela ligação ao mar e à pesca, mas também ao bordado, à vida de vizinhança e às histórias transmitidas de boca em boca ao longo de gerações.

Entre memórias, lendas, boatos e “bilhardices”, 'A Gulosa do Ilhéu de Câmara de Lobos' recupera uma narrativa antiga e aproxima os mais novos do património imaterial do concelho, permitindo também aos adultos revisitar um imaginário que continua presente na identidade câmara-lobense.

A publicação insere-se na valorização da cultura popular, da tradição oral e da memória coletiva de Câmara de Lobos, preservando histórias que fazem parte da identidade do concelho e que continuam a ser transmitidas às novas gerações.

A apresentação do livro será ainda uma oportunidade para conhecer a nova edição, descobrir a história da Gulosa do Ilhéu e destacar o património cultural e humano de Câmara de Lobos.