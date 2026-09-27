Operação policial encerra discoteca em Lisboa por falta de higiene

Uma discoteca em Lisboa foi encerrada hoje de madrugada até cumprir "requisitos gerais de higiene" e sete pessoas foram detidas, durante uma operação de diversas autoridades na freguesia da Estrela, anunciou a PSP.

Num comunicado, a PSP indicou que durante a operação especial de prevenção criminal, com início às 02:00 de hoje, foram detidas cinco pessoas por permanência irregular em território nacional, uma por posse de arma proibida (arma branca de abertura automática) e outra por detenção de arma de fogo em local proibido.

A operação, que incidiu na Rua da Cintura do Porto de Lisboa, detetou irregularidades na discoteca Barrio Latino, onde decorria o evento de música brasileira "Quintal do Mistura", que funde pagode, sertanejo, samba e funk.

As autoridades elaboraram dois autos de contraordenação, por incumprimento dos requisitos gerais de higiene do estabelecimento noturno e por emissão irregular de fatura.

"Em consequência do incumprimento dos requisitos gerais de higiene, a atividade da discoteca ficou suspensa até à sua regularização", acrescentou a PSP.

Foram ainda elaborados outros dois autos por contraordenações devido a alteração das características de um veículo e por detenção de óxido nitroso e apreendidas uma arma de fogo de calibre 7,65mm, um automóvel ligeiro de passageiros e uma botija de óxido nitroso.

A operação teve a participação da Autoridade Tributária e da ASAE, além de diversas valências da PSP, como o Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia, a Equipa de Prevenção e Reação Imediata, a Segurança Privada, as Informações Policiais, os Estrangeiros e Controlo Fronteiriço, o Trânsito, a Investigação Criminal, a Segurança a Transportes Públicos e Equipas de Intervenção Rápida.